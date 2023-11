E-Supportlink Aktie: Es geht auch anders!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionen und die Änderung der Stimmungen können neue Einschätzungen für Aktien liefern. Bei E-supportlink wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Aus technischer Sicht ergibt die Analyse der letzten 200 Handelstage einen Durchschnittsschlusskurs von 875,43 JPY für die E-supportlink-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 859 JPY, was einer Abweichung von -1,88 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 854,58 JPY zeigt nur eine geringe Abweichung von +0,52 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die E-supportlink-Aktie überverkauft ist, mit einem RSI von 28,57. Dies führt zu einer guten Bewertung. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und zu einer guten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über E-supportlink diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen gab es eine positive Stimmung unter den Anlegern, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.