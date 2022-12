E-Space kündigt endgültige Vereinbarung zur Übernahme von CommAgility von der Wireless Telecom Group an

Toulouse, Frankreich (ots/PRNewswire) -Durch die Transaktion erhält E-Space einen bewährten 5G-Quellcode und ein erfahrenes, dediziertes In-House-Hardware- und Software-EntwicklungsteamE-Space, ein globales Raumfahrtunternehmen, das sich darauf konzentriert, Erde und Weltraum mit dem weltweit nachhaltigsten LEO-Netzwerk (LEO = Low Earth Orbit, erdnahe Umlaufbahn) zu verbinden, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von CommAgility, eines Unternehmens der Wireless Telecom Group, Inc. (NYSE: WTT), bekannt. CommAgility ist der größte eigenständige Entwickler von eingebetteten Signalverarbeitungs- und Hochfrequenzmodulen mit seinem eigenen LTE-PHY/Stack-Quellcode für kommerzielle 4G- und 5G-Mobilfunknetze, Air-to-Ground (ATG), Satellitenkommunikation (Satcom) und verwandte Anwendungen.Die Integration von CommAgilitys kundenspezifischem 3GPP-5G-NTN-Quellcode (NTN = Non-Terrestrial Networks, nicht-terrestrische Netze) in die vertikal integrierten Fähigkeiten von E-Space wird es E-Space ermöglichen, die 5G-NTN-, 5G-Advanced- und 6G-Innovation zu beschleunigen, seine Satellitennutzlast und die Entwicklung von Kundenanwendungsfällen zu beschleunigen und seine weltraumbasierten Konnektivitätslösungen kontinuierlich voranzutreiben. Die bewährte Software von CommAgility steuert heute bereits über 50.000 terrestrische Basisstationen und wird für ATG und kommerzielle Satelliten eingesetzt.Greg Wyler, Gründer, Vorsitzender und CEO von E-Space, erklärte: „Wir freuen uns, CommAgility im Team von E-Space begrüßen zu dürfen. Um die bestehende, bewährte und tiefgreifende 5G-Codebasis dieses Unternehmens selbst zu erstellen und seine unglaubliche Teamerfahrung nachzuvollziehen, würde man Jahre brauchen. Diese Verbindung versetzt uns in eine einzigartige und führende Position für den Einsatz unserer weltraumgestützten Technologien. Wir werden weiterhin stark in diese Codebasis investieren, um 5G-Advanced- und 6G-Technologien zu ermöglichen, die den Kunden einen enormen Mehrwert bieten werden."Tim Whelan, CEO der Wireless Telecom Group, Inc. kommentiert: „Als wir begannen, strategische Optionen für unser CommAgility-Geschäft zu evaluieren, führten wir zahlreiche Gespräche mit mehreren weltraumbasierten Unternehmen. Während dieses Prozesses hat die unglaubliche Vision von E-Space, sein Engagement für Innovation und seine Fokussierung auf die Anforderungen der Endnutzer unser Team in Begeisterung versetzt. Wir haben eine klare strategische Entscheidung für E-Space getroffen, von der wir glauben, dass sie dazu beiträgt, Werte für unsere Aktionäre zu schaffen, und die unserem Team und den bestehenden Kunden die Zugehörigkeit zu einem florierenden Unternehmen sichert."Die Transaktion, die voraussichtlich spätestens am 31. Januar 2023 abgeschlossen sein wird, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Nach Abschluss der Transaktion wird E-Space 50 Vollzeitmitarbeiter von CommAgility übernehmen, einschließlich Führungskräfte in wichtigen Positionen. Die neuen Teammitglieder sind in Europa angesiedelt, einige davon in Leicestershire, Großbritannien, und die Mehrheit in Duisburg, Deutschland.Informationen zur Wireless Telecom GroupWireless Telecom Group, Inc., bestehend aus Boonton ,Holzworth und Noisecom, ist ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller von fortschrittlichen HF- und Mikrowellenkomponenten, Modulen, Systemen und Instrumenten. Die Produkte der Wireless Telecom Group ermöglichen Innovationen in einem breiten Spektrum traditioneller und neuer drahtloser Technologien für die Bereiche Mobilfunk, Telekommunikation, Satelliten, Militär, Luft- und Raumfahrt sowie Halbleiter. Mit einer einzigartigen Reihe von Hochleistungsprodukten wie Spitzenleistungsmessern, Signalgeneratoren, Phasenrauschanalysatoren, Signalverarbeitungsmodulen, Rauschquellen und programmierbaren Rauschgeneratoren ermöglicht die Wireless Telecom Group die Entwicklung, das Testen und den Einsatz von drahtlosen Technologien rund um den Globus. Die Wireless Telecom Group hat ihren Hauptsitz in Parsippany, New Jersey, im Großraum New York City, und unterhält ein weltweites Netz von Vertriebs- und Servicebüros, die einen hervorragenden Produktservice und -support gewährleisten. Die Website-Adresse der Wireless Telecom Group ist http://www.wirelesstelecomgroup.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3727467-1&h=52283831&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3727467-1%26h%3D2509068847%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wirelesstelecomgroup.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wirelesstelecomgroup.com&a=http%3A%2F%2Fwww.wirelesstelecomgroup.com).Informationen zu E-SpaceE-Space ist ein globales Raumfahrtunternehmen, das sich darauf konzentriert, die Erde und den Weltraum mit dem weltweit nachhaltigsten LEO-Netzwerk (Low Earth Orbit) zu verbinden, das voraussichtlich mehr als hunderttausend Multi-Applikations-Kommunikationssatelliten umfassen wird, um Unternehmen und Regierungen einen sicheren und erschwinglichen Zugang zu den Möglichkeiten des Weltraums zu ermöglichen, um Probleme auf der Erde zu lösen. Das vom Branchenpionier Greg Wyler gegründete Unternehmen E-Space hat sich zum Ziel gesetzt, den Weltraum zu demokratisieren und die Branchen zu verändern, indem es die Kosten für weltraumgestützte Kommunikation senkt, die Widerstandsfähigkeit von Satellitensystemen erhöht und einen neuen Standard für eine nachhaltige Weltrauminfrastruktur setzt, die Weltraummüll und -zerstörung wirksam minimiert und gleichzeitig den Zugang zum Weltraum für künftige Generationen bewahrt. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen auf e-space.com oder folgen Sie E-Space auf LinkedIn und Instagram.Copyright © 2022 E-Space. Alle Rechte vorbehalten. E-Space und das E-Space-Logo sind eingetragene Marken von E-Space, Inc. Medien-/Investorenkontakt für die Wireless Telecom Group: Mike Kandell, Chief Financial Officer, +1 (973) 386-9696Medienkontakt:Chris Phillips, Vice President, PR & Communications: chris.phillips@e-space.com; +1 (917) 974-1667