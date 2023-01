Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -- Studie von ServiceValue und WELT bewertet Unternehmen aus 46 Branchen- Auswertung erfolgte auf Basis von branchenübergreifenden Untersuchungen zur Kundenbegeisterung u. a. hinsichtlich Marke, Produkte, Service und DigitalisierungDie Rating-Agentur ServiceValue und die Tageszeitung DIE WELT haben E.ON Energie Deutschland als "Deutschen Champion" in der Kategorie "Energieversorger bundesweit" ausgezeichnet. Der Studie zufolge sehen Kundinnen und Kunden in E.ON den besten überregionalen Energieanbieter."Ich freue mich besonders über diese Auszeichnung, weil die Studie die Perspektive der Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt stellt - genau wie wir das jeden Tag in unseren Teams tun", betont Filip Thon, Vorsitzender der Geschäftsführung von E.ON Deutschland.Die Untersuchung von ServiceValue basiert auf branchenübergreifenden Studien zur Kundenbegeisterung hinsichtlich Marke, Produkte, Preise, Service, Filiale und Digitalisierung. Die Kundenbefragungen finden ohne Beteiligung der untersuchten Unternehmen statt. Der Titel "Deutscher Champion" wird je Branche nur einmal an den jeweiligen Branchenbesten vergeben. Insgesamt wurden Unternehmen aus 46 Branchen mit Hilfe der Meta-Analyse ausgezeichnet.Zu den Ergebnissen: Details "Deutsche Champions" (https://servicevalue.de/newsroom/#/pressreleases/deutschlands-vielseitigste-champions-3227511)Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Arne SchleefTel.: +49 89 1254-1242Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell