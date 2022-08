E.ON: Neue Zahlen – von Euphorie keine Spur!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON hat am Mittwoch seine Zahlen zum ersten Halbjahr 2022 vorgelegt: Kurzum: Die Bilanz war durchwachsen. So konnte man auf der einen Seite in den ersten sechs Monaten den Umsatz um satte 60 Prozent auf 52 Milliarden Euro steigern. E.ON führt den rasanten Anstieg der Erlöse auf die gestiegenen Energiepreise zurück – vor allem in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden.… Hier weiterlesen