E.ON: Analysten erwarten Kursanstieg von +22,83% auf 13,26 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die E.ON-Aktie ein Plus von lediglich +0,19%. In der vergangenen Handelswoche belief sich das Ergebnis auf -0,51%. Die Meinung der Bankanalysten hingegen ist eindeutig. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 13,26 EUR und somit um +22,83% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 06.10.2023 legte EON um +0,19% zu

• Mittelfristiges Kursziel: 13,26 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,90

Während sieben Analysten die Aktie als “starken Kauf” bewerten und weitere vierzehn Experten den Kauf empfehlen, sehen acht Fachleute keine Veränderungspotenziale und geben das Rating “halten”. Einzig ein Experte rät zum Verkauf der E.ON-Aktien.

Zusammenfassend sind demnach etwa siebzig Prozent aller befragten Experten optimistisch gestimmt. Diese Einschätzung wird durch den Trend-Indikator “Guru-Rating”,...