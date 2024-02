E.ON Aktie: Der weitere Knall!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Eon. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben. Es gab 2 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Bereich des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Eon überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 97,62 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,4, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Eon-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Eon mit 4,07 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 5,52 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Eon-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) ergibt eine Abweichung von +3,01 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine Abweichung von -3,16 Prozent aufweist.

Insgesamt ergibt sich für Eon eine gemischte Bewertung, mit positiver Stimmung in sozialen Netzwerken, aber negativen Signalen in Bezug auf den RSI und die Dividendenrendite. Die technische Analyse zeigt sich neutral.