E.ON Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Eon-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 32,35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 37, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor weist die Eon-Aktie eine Rendite von 36,15 Prozent auf, was mehr als 35 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit einer mittleren Rendite von 1,33 Prozent in den vergangenen 12 Monaten schneidet die Eon-Aktie mit 34,82 Prozent deutlich besser ab. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Eon beträgt derzeit 4,64 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5,54 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Eon-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, und auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zu Eon aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab sechs konkret berechnete Signale (4 "Gut", 2 "Schlecht"), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Eon hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.