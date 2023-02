E.ON-Aktie: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON, der große Energiekonzern, hat im vergangenen Jahr bessere Finanzergebnisse erzielt, als erwartet. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich bei 8 Milliarden Euro liegen, was 200 Millionen Euro über den optimistischsten Prognosen liegt. Auch der bereinigte Konzerngewinn wird die Prognose mit 2,7 Milliarden Euro übersteigen. Die E.ON-Aktie legte nach Börsenschluss um 1% zu. Obwohl die einzelnen Segmente nur am oberen Ende der Prognose liegen, wird die Prognose für den operativen Gewinn dennoch übertroffen, was auch den Analysten überraschte.

Endgültige Ergebnisse am 15. März!

E.ON teilt sein Geschäft in zwei Segmente: das Kerngeschäft, das aus dem Betrieb von Verteilernetzen und dem Energievertrieb besteht, und das Nicht-Kerngeschäft, das den Betrieb von Atomkraftwerken, den Rückbau ehemaliger Kraftwerke und das Erzeugungsgeschäft in der Türkei umfasst. Die Prognosen zeigen, dass das Kerngeschäft einen operativen Gewinn von 5,5 Milliarden Euro für den Betrieb der Verteilernetze und 1,7 Milliarden Euro für den Energievertrieb tragen wird. Das Nicht-Kerngeschäft soll einen Beitrag von maximal 1,1 Milliarden Euro zum operativen Gewinn leisten. Die endgültigen Ergebnisse werden am 15. März präsentiert.

Die E.ON-Aktie befindet sich etwa im Zielbereich!

Die kanadische Bank RBC und die US-Bank JPMorgan haben ihre Einstufungen für E.ON nach der Veröffentlichung der 2022er-Eckdaten beibehalten. Beide Banken loben den Energiekonzern für seine starken Leistungen, die die Markterwartungen übertroffen haben. Die kanadische Bank hat E.ON als “Sector Perform” eingestuft, während JPMorgan das Unternehmen als “Neutral” bezeichnet. Beide Banken haben ein Kursziel von 10 Euro bzw. 10,50 Euro für E.ON festgelegt.

Sollten EON Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich EON jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen EON-Analyse.

EON: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...