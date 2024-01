E.ON Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Aktienkurs von Eon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine Outperformance von +34,52 Prozent darstellt. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Eon mit 34,52 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Eon haben in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren in den sozialen Medien gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung vonseiten der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Eon ist im Vergleich zu normalen Zeiten deutlich zurückgegangen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating beiträgt.

Die Dividendenrendite von Eon liegt derzeit bei 4,64 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,52 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Dividendenpolitik seitens der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Eon momentan als "überverkauft" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 21,6 Punkten liegt. Allerdings zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Eon daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Analysepunkt.