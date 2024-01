E.ON Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Eon beträgt derzeit 50,17, was 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme) von 211 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Eon auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren darauf hinweisen, dass die Eon-Aktie auf Basis der längerfristigen Durchschnittswerte und des letzten Schlusskurses eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 11,6 EUR, was einem deutlichen Abweichungswert von +6,94 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 12,405 EUR entspricht. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei 12,22 EUR, was einer Abweichung von +1,51 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Eon auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Eon beträgt derzeit 4,07 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Multi-Dienstprogramme") von 5,47 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,4 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren über Eon ist überwiegend positiv. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren vor allem positiv. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird Eon hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.