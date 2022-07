E.ON-Aktie: Zeit für Schnäppchenjäger?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment fällt heute um rund 3% in den Keller auf ein neues Drei-Jahres-Tief. Auf Jahressicht hat die E.ON-Aktie 20% an Wert verloren, während es in den vergangenen sechs Monaten um knapp 35% in den Keller ging. Was macht die E.ON-Aktie langfristig? E.ON-Aktie: Auch langfristig kein Gewinner Auf Zehn-Jahres-Sicht weist...