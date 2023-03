E.ON-Aktie: Was soll bei 5% Dividendenrendite schief gehen...?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Finanztrends Video zu E.ON



mehr >

Die E.ON-Aktie schraubt sich zum Start in die neue Woche um über 2% nach oben auf ein neues 12-Monats-Hoch. Damit können sich E.ON-Aktionäre in den vergangenen sechs Monaten über einen Kursgewinn in Höhe von rund 30% freuen. Zusätzlich bietet der Energieversorger eine attraktive Dividendenrendite von circa 5%. Das langfristige Bild: Im Fokus: E.ON-Aktie Anleger verloren...