E.ON Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder auch für 25 Tage als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Eon liegt bei 54,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25-Wert beläuft sich auf 62,04, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Eon bei 11,6 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 11,805 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +1,77 Prozent liegt. Der GD50 hat in den letzten 50 Tagen einen Stand von 12,29 EUR, was zu einem Abstand von -3,95 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Die Gesamtbewertung lautet daher auch in diesem Bereich "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz, also die allgemeine Stimmung und Diskussion im Internet, werden ebenfalls zur Einschätzung herangezogen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden betrachtet. Bei Eon ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt auch hier eine Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Eon im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von 21,99 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,27 Prozent kommt, liegt Eon mit 23,25 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.