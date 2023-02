E.ON-Aktie: Die Versorgungssicherheit in Gefahr!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Energiewende macht dem Land zu schaffen. Hierzu äußerte sich der E.ON Chef zuletzt besorgt. “Wir dürfen uns nicht in falscher (Energie-)Sicherheit wiegen”, sagte CEO Leonhard Birnbaum. Klar ist, es müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, um Gas zu sparen. “Für den Winter 2023/24 können wir keine Entwarnung geben”, so Birnbaum mit Blick auf die Energieversorgung. Insgesamt steht für Birnbaum, der Wohlstand Europas und gerade Deutschlands auf der Kippe. Die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Regionen der Welt ist durch die Energiekrise strukturell und dauerhaft verändert worden. Ohne einen Schub weiterer Investitionen in Erneuerbare, in Energienetze oder Wasserstoff sieht es trüb aus.

E.ON-Aktie deutlich auf dem Vormarsch!

Der Kurs der E.ON-Aktie konnte sich im Rahmen der Aufwärtsphase des Gesamtmarkts ebenso hervorragend erholen und den Preisbereich von etwa 10,00 EUR erreichen. Die Bullen dürfen jetzt aber nicht nachlassen, denn ein Rückfall unter die gute Unterstützungszone von 9,60 EUR würde die charttechnische Lage zunächst eintrüben. Viel mehr muss es gelingen, für neue Jahres Höchststände zu sorgen, um schlussendlich zum 2022er-Hoch zu gelangen.

Die Trends sehen bullisch aus!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 27 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 90.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die E.ON-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

