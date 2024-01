E.ON Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Eon. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 62,71 Punkte, was darauf hinweist, dass die Eon-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral" Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,61 ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass Eon auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 11,6 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 12,42 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,07 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Eon somit eine positive Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,2 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Eon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,64 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine Outperformance von +30,8 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Eon 30,8 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Eon diskutiert wurde. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Basierend auf diesem Stimmungsbild bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

Insgesamt wird Eon also auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einem "Gut"-Rating bewertet.