E.ON-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Schaut man sich den Preisverlauf der letzten 5 Jahre an, so kann man keinerlei große Steigerung erkennen. Das Wertpapier schwankt lediglich hin und her. Positiv ist natürlich, es wird eine Dividende gezahlt. Im besten Fall kann es den Bullen auch gelingen, jetzt endlich nachhaltig zur Oberseite anzuziehen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die E.ON-Aktie jetzt… Hier weiterlesen