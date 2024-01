E.ON Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die technische Analyse der Eon-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 11,6 EUR, was zu einer deutlichen Überperformance von 6,94 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 12,405 EUR führt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,22 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 12,405 EUR liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Eon-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat die Eon-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 30,9 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,26 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Eon um 30,9 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Eon positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Stimmung. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Eon-Aktie daher ein "Neutral"-Rating hinsichtlich des Sentiments und Buzz.