E.ON Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon beträgt 50, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 209,53 für "Multi-Dienstprogramme" unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei Eon eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was auf ein insgesamt negatives Stimmungsbild hindeutet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Eon bei 11,57 EUR, was als positiv bewertet wird, da der Aktienkurs mit 12,665 EUR einen Abstand von +9,46 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) wird die Aktie positiv bewertet, da sie aktuell eine Differenz von +5,28 Prozent aufweist. Insgesamt wird die Eon-Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume demnach als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eon-Aktie liegt bei 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (42,48) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Eon.