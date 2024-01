E.ON Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Aktienkurs von Eon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,13 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um 0,3 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Eon im Branchenvergleich eine Outperformance von +34,83 Prozent erzielt hat. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Eon 34,83 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Eon ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI der Eon bei 81,82 liegt. Daher erhält die Bewertung in dieser Kategorie ein "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, weshalb ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Eon-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Eon-Aktie bei 11,49 EUR liegt, was einer deutlichen Abweichung von +5,61 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (12,135 EUR) entspricht. Auf Basis dieser Kennzahl erhält Eon eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,72 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Eon auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat eingetrübt hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Eon-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.