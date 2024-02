E.ON Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs von Eon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Überperformance von 31,24 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt -0,86 Prozent, wobei Eon aktuell 31,24 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Eon ist überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen kommunikativen Tätigkeiten. Trotz einiger "Schlecht"-Signale ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" in der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Eon als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 50,17 insgesamt 76 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Multi-Dienstprogramme". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird die Eon-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von 5,21 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringfügigen Abweichung von -0,93 Prozent. Insgesamt wird Eon auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.