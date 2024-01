E.ON Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die technische Analyse der Eon-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 11,55 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 12,61 EUR lag, was einer Abweichung von +9,18 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (11,95 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,52 Prozent Abweichung). Somit erhält die Eon-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eon-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral. Insgesamt wird die Aktie für den RSI mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Eon als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 50,17 insgesamt 76 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Multi-Dienstprogramme".

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Anlegerstimmung sind ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls Kaufsignale generiert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Eon-Aktie aus technischer und fundamentaler Sicht sowie aus Sicht der Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.