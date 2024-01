E.ON Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Eon Aktie: Überdurchschnittliche Performance und unterbewertet

Die Eon Aktie konnte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,15 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine Outperformance von +35,32 Prozent darstellt. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite mit 35,32 Prozent über dem Durchschnitt. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet gilt die Eon Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 50,17 insgesamt 76 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Multi-Dienstprogramme", der 210,45 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Eon aktuell bei 4, was eine neutralen Bewertung seitens der Analysten ergibt, aufgrund einer negativen Differenz von -0,91 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme".