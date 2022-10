E.ON-Aktie: Geht das gut aus?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

EON hat am Donnerstag in den ersten Handelsstunden einen massiven Abschlag hinnehmen müssen. Die Papiere sanken um mehr als 2 % und sind nun auf dem Weg zum Test eines neuen Tiefs. Der Energiekonzern könnte darunter leiden, dass die Koalition in Berlin sich weiterhin um den Weiterbetrieb der AKWs streitet. Der Atomstreit: EON verliert Die Stimmung rund um die gesamte… Hier weiterlesen