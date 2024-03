E.ON Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

In den letzten 12 Monaten konnte die Aktie von Eon eine Performance von 20,7 Prozent verzeichnen, während ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um -0,82 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,53 Prozent im Branchenvergleich für Eon. Auch der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,82 Prozent im letzten Jahr, wobei Eon 21,53 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Eon ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Eon bei 11,86 EUR liegt, was -2,87 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung auch als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +2,15 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Eon derzeit eine Dividendenrendite von 4,07 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,62 Prozent liegt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche beträgt -1, was dazu führt, dass die Eon-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Eon bei 50,17, was unter dem Branchendurchschnitt von 76 Prozent liegt. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" weist einen Wert von 211,57 auf. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.