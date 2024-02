E.ON Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon liegt bei 50,17, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt der Abstand aktuell 76 Prozent, da der Durchschnitt dieser Branche ein KGV von 211 aufweist. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Dividendenrendite der Eon-Aktie beträgt 4,07 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich Multi-Dienstprogramme. Anleger können daher einen geringeren Ertrag von 1,51 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erwarten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Eon in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab mehr positive als negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Eon-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der aktuelle längerfristige Durchschnitt liegt bei 11,61 EUR, während der letzte Schlusskurs (11,855 EUR) nur leicht davon abweicht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,34 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt. Insgesamt wird die Eon-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.