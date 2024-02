E.ON Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die aktuelle Analyse der Eon-Aktie basiert auf verschiedenen Indikatoren, die zeigen, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der sowohl den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt berücksichtigt. Betrachten wir zuerst den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, der für die Eon-Aktie derzeit bei 11,6 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,8 EUR liegt damit auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von +1,72 Prozent entspricht, und somit erhält Eon eine "Neutral"-Bewertung.

Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 12,28 EUR nahe dem letzten Schlusskurs (-3,91 Prozent), was der Eon-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt wird Eon auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Eon in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Für dieses gestiegene Interesse erhält Eon eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Eon derzeit eine Dividendenrendite von 4,07 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,63 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Eon-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eon-Aktie liegt bei einem Wert von 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (66,75) zeigt ein ähnliches Bild, da auch hier die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Eon.