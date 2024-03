E.ON Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Anleger-Stimmung für Eon ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen im Mittelpunkt standen und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führten. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 6 negative und 2 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führte. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Eon im Vergleich zur Branche Multi-Dienstprogramme eine Rendite von 4,07 % auf, was 0,83 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 4,9 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Eon in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" erzielt. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Eon um 21,15 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Eon bei 11,64 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,805 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,42 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,17 EUR, was einer Distanz von -3 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Diese verschiedenen Analysen zeigen, dass die Anleger-Stimmung positiv ist, die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche jedoch als neutral eingestuft wird. In Bezug auf den Aktienkurs hat Eon eine starke Performance gezeigt, was zu einer guten Bewertung in diesem Bereich führt. Die technische Analyse ergibt jedoch eine neutrale Gesamtbewertung.