E.ON-Aktie: Bedeutsamer Tag voraus!

Die E.ON-Aktie lässt zu dieser Zeit eine gewisse Stagnation erkennen. Es scheint, als wären die größten Schwankungen der Energiepreise vorbei und der Aktienkurs zeigt sich recht stabil. Die Aktie hat sich nicht allzu weit vom 52-Wochen-Hoch bei 12,29 Euro entfernt positioniert.

Am Mittwochvormittag lag der Kurswert bei 11,51 Euro mit nahezu keiner Bewegung auf dem Markt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass dies nicht lange so bleiben wird. In der zweiten Augustwoche werden frische Quartalszahlen von E.ON erwartet und Analysten haben bereits ihre Positionen bezogen.

Ist weiteres Wachstum für die E.ON-Aktie in Sicht?

Die Expertenmeinung tendiert dazu, dass das Unternehmen weiterhin Umsatzwachstum generieren könnte. Obgleich im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Werte prognostiziert werden, sollte dies aus Anlegersicht aufgrund...