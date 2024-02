E.ON Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, wie sich die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit verhalten. Dadurch kann er anzeigen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Eon-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 86, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 71,16 liegt, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative RSI-Bewertung für Eon.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Eon derzeit bei 4,07 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,55 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, zeigt sich eine mittlere Diskussionsaktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für Eon. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerdiskussionen und Interaktionen in sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Eon gesprochen wurde. Auch in den vergangenen Tagen überwiegen die positiven Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefere Analysen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Eon insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.