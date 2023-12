E.ON Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Eon liegt bei 70,63, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 30, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Eon daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Eine wichtige Einschätzung einer Aktie liefert auch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität der Eon ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon liegt bei einem Wert von 50. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" (KGV von 209,95) ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Wer aktuell in die Aktie von Eon investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,64 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,93 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt erzielen. Die Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt sich daher als "Neutral".