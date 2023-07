E-Mobilität: KfW IPEX-Bank beteiligt sich an zertifizierter grüner Finanzierung für Ladeinfrastruktur in Großbritannien

Frankfurt am Main (ots) -Gridserve, ein technologiegestütztes Unternehmen für nachhaltige Energie und ein führender britischer Betreiber von Ladestationen für E-Autos, der sich auf Schnell- und Ultra-Schnellladestationen spezialisiert hat, hat im Rahmen einer zertifizierten grünen Finanzierung 326 Mio. GBP aufgenommen, um bestehende Investitionskredite zu refinanzieren und die nächste Phase des Ausbaus von Ladestationen zu finanzieren. Gridserves Green Finance Framework ist das erste offiziell ausgewiesene grüne Darlehen für Ladeinfrastruktur in Großbritannien.Die Bankengruppe hinter der Finanzierung besteht aus CIBC, KfW IPEX-Bank, Lloyds Bank, MUFG, Natixis, NatWest, Santander und UK Infrastructure Bank.Gridserve betreibt derzeit 165 Standorte in ganz Großbritannien mit mehr als 640 Ladestationen, die etwa 85 % des britischen Autobahnnetzes abdecken. Das Unternehmen entwickelt und betreibt auch seine eigene "Sun-to-Wheel"-Infrastruktur mit Hybrid-Solaranlagen, die erneuerbaren Strom für sein Ladenetz erzeugen.Mit ihrem Beitrag zu dieser Finanzierung unterstreicht die KfW IPEX-Bank ihr Engagement, die Transformation zu einer CO2-neutralen Gesellschaft und Wirtschaft zu unterstützen.Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Gridserve: https://ots.de/6fKHqsPressekontakt:Antje SchlagenhauferE-Mail: antje.schlagenhaufer@kfw.deTel.: +49 69 7431-4009www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell