E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH (EMP): Dr. Jan M. Fischer übernimmt als Chief Operating Officer Gesamtverantwortung für das operative Geschäft

Lingen/Emsland (ots) -Im Zuge des stetigen Wachstums des EMP-Geschäfts und der fortschreitenden Bündelung der Merchandise-Aktivitäten innerhalb der Warner Music Group (WMG) übernimmt Dr. Jan M. Fischer als Chief Operating Officer (COO) die Gesamtverantwortung für das operative Geschäft von EMP. In seiner ursprünglichen Rolle als Chief Financial Officer (CFO) war Dr. Jan M. Fischer in der Geschäftsführung bereits verantwortlich für die Bereiche Finance, Logistik & Customer Service, IT und HR. In seiner neuen Funktion wird er nun zusätzlich die Bereiche Sales & Marketing sowie Einkauf & Disposition geschäftsführend leiten und zeichnet damit verantwortlich für das gesamte operative Geschäft von EMP in der Warner Music Group.Ernst Trapp, President Global E-Commerce, Retail & Licensing bei WMG und Chief Executive Officer (CEO) von EMP, sagt: "Ich gratuliere Jan herzlich und freue mich, dass er diese verantwortungsvolle Position übernimmt. Dass er die richtige Besetzung hierfür ist, hat er mit seinen Leistungen und Verdiensten für EMP in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt." Dr. Jan M. Fischer ergänzt: "Ich freue mich sehr, in meiner neuen Rolle als Chief Operating Officer das EMP-Geschäft operativ zu leiten, weiter auszubauen und unseren Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten."EMP ist Europas Nummer 1 E-Commerce-Unternehmen für Rock-, Entertainment- und Gaming-Merchandise und bringt mit seinen Aktivitäten in 18 europäischen Ländern, mehr als 6 Millionen versandten Paketen pro Jahr und seinen knapp 700 Mitarbeiter*innen täglich Fans näher an ihre Idole und Helden. Das überaus beliebte Kundenbindungsprogramm EMP Backstage Club, etliche Initiativen rund um Künstler*innen, Marken und Franchise aus aller Welt sowie die auf die EMP-Kund*innen zugeschnittenen Eigenmarken bilden die Basis für ein unvergleichliches Direct-to-Consumer-Erlebnis. EMP gehört seit 2018 zur Warner Music Group und bildet den größten Merchandise-Arm innerhalb der Gruppe.