E-L Financial 3on Cum Frst Prf Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert für E-l liegt bei 69,57, was ihn in die Kategorie "Neutral" einstuft. Der RSI25-Wert beträgt 38,92, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Faktor. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien oft ein höheres KGV aufweisen. Der aktuelle KGV-Wert von E-l liegt bei 4,88, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11 für die Versicherungsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher ein "Gut" auf Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von E-l mit 3,44 Prozent mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Versicherungsbranche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 16,46 Prozent, während die Rendite von E-l bei 13,01 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Aktie von E-l eine Rendite von 1,69 % erzielt werden, was 1,29 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".