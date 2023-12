E-L Financial 3on Cum Frst Prf Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse für Aktien bezieht sich auch auf das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kurs im Laufe der Zeit und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert für die E-l Aktie beträgt 51,72, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 37 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 1 für die E-l Aktie, was einer negativen Differenz von -1,29 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Versicherungsbranche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält E-l von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von E-l eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von E-l daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der E-l Aktie mit 3,44 Prozent um mehr als 3 Prozent darunter. Die Versicherungsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 16,12 Prozent, wobei die E-l Aktie mit 12,67 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.