E-L Financial 3on Cum Frst Prf Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von E-l ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 5,6 ist E-l deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Versicherungsbranche, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 9,18, was einen Abstand von 39 Prozent zum KGV von E-l ergibt. Aufgrund dieser Analyse wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass E-l auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls positiv bewertet wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 944,09 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1032,49 CAD liegt, was einer Abweichung von +9,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1025,67 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1032,49 CAD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für E-l. Insgesamt wird E-l auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende liegt E-l mit einer Ausschüttung von 1,46 % niedriger als der Branchendurchschnitt von 2,76 % in der Versicherungsbranche. Daher wird die Dividendenpolitik von E-l derzeit als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,93 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das E-l-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.