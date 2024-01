E-L Financial 3on Cum Frst Prf Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

E-l Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 17,09 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +2,34 Prozent für E-l bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite 9,84 Prozent im letzten Jahr, wobei E-l 9,58 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von E-l liegt mit einem Wert von 5,71 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 11. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für E-l festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf E-l. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält E-l daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.