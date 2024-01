E-L FinancialLtd Pref G Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse der E-l-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 922,96 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1048,22 CAD liegt, was einer Abweichung von +13,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (961,24 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs mit einer Abweichung von +9,05 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die E-l-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt aktuell 30, was bedeutet, dass die E-l-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 35,65 und auch hier wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist E-l derzeit eine Rendite von 1,69 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,74 %. Mit einer Differenz von 1,05 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über die E-l-Aktie festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die E-l-Aktie, mit positiven Ratings in der charttechnischen Analyse, aber eher neutralen bis negativen Bewertungen in Bezug auf den RSI, die Dividendenrendite und das Sentiment im Internet.