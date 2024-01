E-L FinancialLtd Pref F Aktie: Sensationelle Entwicklung

E-l-Aktie übertrifft Branchen- und Sektordurchschnitt

Die E-l-Aktie verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 16,45 Prozent, was eine Outperformance von +1,67 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Versicherung"-Branche darstellt. Im Finanzsektor lag die Rendite bei 9,82 Prozent, wobei E-l um 6,64 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von E-l einen Wert von 5,62 auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,51. Dies entspricht einer Unterbewertung von 51 Prozent, weshalb wir den Titel als "Gut"-Empfehlung einstufen.

Die technische Analyse zeigt, dass die E-l-Aktie gegenwärtig um +3,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 10,83 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die E-l-Aktie ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 1 auf, was eine negative Differenz von -1,33 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der "Versicherung"-Branche darstellt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von E-l von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.