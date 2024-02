E-L FinancialLtd Pref F Aktie: Jubelschreie!

Die E-l-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,46 % auf, was 1,33 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,79 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete E-l in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,71 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 12,84 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,13 Prozent im Branchenvergleich für E-l. Im Vergleich zum Finanzsektor lag die Rendite von E-l jedoch um 10,49 Prozent über dem Durchschnitt von 2,21 Prozent im letzten Jahr. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von E-l liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,6 Euro für jeden Euro Gewinn von E-l zahlt. Dies ist 50 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 11, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird und ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die E-l-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 943,49 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1010,01 CAD (+7,05 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1025,22 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,48 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis, sodass E-l insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.