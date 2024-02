E-L FinancialLtd Pref F Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die fundamentale Analyse für die E-l Aktie zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 5,6 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche. Somit ist die Aktie unterbewertet, da das Branchen-KGV bei 9,18 liegt. Dies ergibt einen Abstand von 39 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für den 200-Tages-Zeitraum bei 944,09 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1032,49 CAD liegt, was einer Abweichung von +9,36 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält E-l somit eine "Gut"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,66 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird E-l basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für E-l liegt bei 42,93 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 48,43 eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über E-l wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält E-l auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.