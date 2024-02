E-Home Householdrvice Holdings, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmung rund um die E-home HouseNeutral Service-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,27 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,68 USD liegt damit deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,68 USD) liegt derzeit unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung rechtfertigt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Somit ergibt sich in der Gesamtbewertung eine Einstufung von "Schlecht" für die E-home HouseNeutral Service-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 64,57, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 57,21 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit zeigt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung für die E-home HouseNeutral Service-Aktie.