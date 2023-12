E-Home Householdrvice Holdings Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der E-home HouseNeutral Service-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 3,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,35 USD liegt, was einer Abweichung von +21,85 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2,97 USD liegt mit einer Abweichung von +46,46 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment rund um die E-home HouseNeutral Service-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Anleger zeigten an acht Tagen eine grüne Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Stimmung war größtenteils neutral an sechs Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass sich die Stimmung rund um die E-home HouseNeutral Service-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die E-home HouseNeutral Service-Aktie zeigt einen Wert von 20,37, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.