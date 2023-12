E-Debit Global, tut es schon wieder!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt ein neutrales Bild für die Greenlink-Aktie. Die Stimmung der Anleger blieb im vergangenen Monat unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Greenlink-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Greenlink-Aktie bei 0,01 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,005 USD lag, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht, erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz ebenfalls -50 Prozent beträgt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne ausschlaggebende positive oder negative Entwicklungen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Greenlink-Aktie. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 100) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 73,68) zeigen, dass das Wertpapier überkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Aspekte ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die Greenlink-Aktie.