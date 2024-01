E-Commodities Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

E-commodities: Aktuelle Bewertung und Empfehlung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von E-commodities wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für E-commodities die Einstufung: "Neutral".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für E-commodities liegt bei 37,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,3, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei E-commodities aktuell 11, was eine positive Differenz von +5,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält E-commodities von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet ist E-commodities im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2,06 gehandelt, was einen Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,25 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.