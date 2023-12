E-Commerce boomt: Wie Emre Girkin und Can Özkan 1,5 Millionen Euro Umsatz in 6 Monaten generierten

Düsseldorf (ots) -Viele träumen von finanzieller Freiheit - und der E-Commerce ermöglicht hierfür großartige Möglichkeiten. Allerdings scheitern zahlreiche Onlineshop-Betreiber am fehlenden Know-how. Emre Girkin und Can Özkan sind erfahrene E-Commerce-Experten und geben ihr Wissen mit der Ecomunlimited GmbH an Einsteiger im Onlinehandel weiter. Die beiden Experten reden aber nicht nur über das Geschäft: Sie haben ihr eigenes Business in kurzer Zeit zum Erfolg geführt. Hier erfahren Sie, wie ihnen das gelang.Wenn es um den Einstieg in den Onlinehandel geht, fällt häufig der Begriff Dropshipping: Bei dieser Methode bietet der Händler Produkte an, die er weder selbst lagert noch versendet. Das klingt verlockend, weil sich der Aufwand damit auf das Marketing beschränkt. Ist Dropshipping also zu empfehlen? "Für den Start in den E-Commerce eignet sich Dropshipping durchaus, doch ein nachhaltiger Geschäftsaufbau wird damit nicht gelingen", erklärt Emre Girkin, Geschäftsführer der Ecomunlimited GmbH. "Der große Vorteil liegt darin, dass kaum Eigenkapital benötigt wird. Allerdings hat der Händler keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit und die Qualität der Ware. Ihm fehlt letztlich die Kontrolle über den Geschäftsprozess und das hindert ihn daran, auf den Wachstumszug aufzuspringen.""Wer mit Dropshipping beginnt, sollte deshalb gleich eine Strategie für den Umstieg auf das klassische E-Commerce-Modell entwickeln", ergänzt sein Geschäftspartner Can Özkan. "Für den langfristigen Erfolg braucht das Unternehmen eben Substanz." Emre Girkin und Can Özkan betreiben mehrere Online-Shops mit Umsätzen in Millionenhöhe. Die beiden starteten bei null, bauten ein Team auf und können heute auf Lagerräume von 800 Quadratmetern verweisen. Mit der Ecomunlimited GmbH erklären sie Einsteigern im Onlinehandel, wie Produktsuche, Shop-Aufbau, Marketing und Vertrieb funktionieren. Es geht um Praxiswissen, das Schritt für Schritt zu einem soliden Business mit fünf- bis sechsstelligen Umsätzen führt. Mehr als 400 Teilnehmer haben bisher vom unternehmerischen Wissen der E-Commerce-Experten profitiert.1,5 Millionen Euro Umsatz innerhalb von sechs MonatenAlles begann damit, dass sich Emre Girkin und Can Özkan nach der Arbeit in einem winzigen Büro trafen, um sich die Nächte um die Ohren zu schlagen. Es ging ihnen um nicht weniger als ein selbstbestimmtes Leben in finanzieller Freiheit. Sechs Monate später waren sie ihrem Ziel bereits ein ganzes Stück nähergekommen. Aber wie lief der Geschäftsaufbau konkret ab? "Wir haben damit angefangen, Produkte zu suchen, die sich für Influencer-Marketing eignen", erzählt Emre Girkin. "Es liefen einige Testreihen, bis wir das Richtige gefunden hatten, doch dann zögerten wir nicht lange und buchten einen Influencer." Das Ganze kostete die Experten 500 Euro, brachte ihnen aber einen Gewinn von 10.000 Euro - ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Das Geld investierten sie dann in Influencer mit größerer Reichweite, was den Umsatz im folgenden Monat drastisch erhöhte. "Doch trotzdem kamen wir zunächst nur langsam voran", ergänzt Can Özkan. "Unsere Strategie bestand deshalb darin, alle Gewinne ins Geschäft zu stecken, um schnellstmöglich zu echten Händlern werden."Allmählich lösten sich die heutigen E-Commerce-Experten also vom Dropshipping und stellten ihr Business auf Importe und eigene Lagerhaltung um. Das führte einerseits zu deutlich höheren Margen, gab ihnen andererseits aber auch die Möglichkeit, systematisch Kunden zu gewinnen. "Beim Marketing setzen wir bis heute zu 80 Prozent auf Influencer und zu 20 Prozent auf Google und Meta, wobei wir erfolgreiche Influencer-Videos häufig aktiv bewerben", so Emre Girkin. "Eine gute Werbestrategie ist wichtig, dazu kommen sinnvolle Geschäftsprozesse und eine solide Liquiditätsplanung."Emre Girkin und Can Özkan: Erfolg bedeutet harte ArbeitWas sehr leicht klingt, war für die beiden allerdings mit harter Arbeit verbunden. Schließlich dreht es sich nicht allein um die richtigen Produkte und das Marketing: Es mussten Verhandlungen mit den Herstellern geführt, Mitarbeiter eingestellt und immer wieder größere Räumlichkeiten gefunden werden. Jetzt schaffen sie es, durch ihr Expertenwissen innerhalb von sechs Monaten 1,5 Millionen Euro Umsatz zu erwirtschaften. "Rückblickend muss ich sagen, dass wir über längere Zeit zu wenig Schlaf hatten. Aber es hat auch unheimlich Spaß gemacht, weil es unser Geschäft war. Genau deshalb geben wir unser Wissen heute an andere Einsteiger im E-Commerce weiter und helfen ihnen dabei, ebensolche Erfolge einzufahren", fasst Can Özkan zusammen.