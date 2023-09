Die E-Commerce-Agentur Optimizon erwirbt zwei preisgekrönte Unternehmen: Nozzle, ein Analysetool für Amazon-Verkäufer, und die Amazon-Agentur Marketplace AMP

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

London und Swindon, England (ots/PRNewswire) -Optimizon, eine der am schnellsten wachsenden eBay- und Amazon-Agenturen Großbritanniens mit Niederlassungen in London und Swindon, hat die Übernahme von Nozzle, einer E-Commerce- und Werbeoptimierungsplattform für Amazon mit Sitz in London, und der in Cambridge ansässigen FMCG-E-Commerce-Agentur Marketplace AMP bekannt gegeben.James Pitts-Drake, Gründer von Optimizon und CEO, sagte: „Optimizon hat sich zum Ziel gesetzt, sich als Europas größtes datengestütztes E-Commerce-Beratungsunternehmen zu etablieren, das es den Verbrauchern ermöglicht, die Produkte einer Marke zu finden, zu lieben und zu kaufen, egal wo sie online einkaufen.""Wir freuen uns, Nozzle und Marketplace AMP in der Optimizon-Familie begrüßen zu dürfen. Beide Unternehmen verfügen über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und ein tiefes Verständnis von Amazon und anderen großen Online-Marktplätzen."Er fuhr fort: "Da sich das Verbraucherverhalten ändert und die Technologie voranschreitet, können unsere Systeme und Daten ein genaues Profil des Kaufverhaltens der Verbraucher erstellen, um den Umsatz und die Kundenbindung zu erhöhen und somit den Gewinn zu optimieren. Gemeinsam sind wir gut positioniert, um Europas führende E-Commerce-Agentur zu werden".Marketplace AMP, eine spezialisierte FMCG Amazon Agentur mit den Schwerpunkten Lebensmittel und Getränke, Gesundheit und Hygiene, Tierpflege und Haushalt, wurde 2004 gegründet. Als Agentur hat sie unter der Leitung von Managing Director Matt Anderson und Operations Director Liz Tyler-James ein außergewöhnliches Wachstum erlebt. Zum globalen Kundenportfolio gehören Dettol, Durex, Mars Petcare, Spillers, EAT Natural, Teil der Ferrero-Gruppe, und Polaroid.Matt Anderson sagte: "In den letzten Jahren wurden wir von einer Reihe größerer Agenturen angesprochen, die ihr Amazon- und eCommerce-Portfolio erweitern wollten. Aber es war der Ruf und die Marktkenntnis des Teams von Optimizon, die am besten zu den Werten von Amp passten, zu seinem Ehrgeiz, zu wachsen und Europas führende Marktplatzagentur zu werden. In Verbindung mit den datengestützten Erkenntnissen von Nozzle ist dies eine äußerst attraktive Akquisition, von der wir wissen, dass unsere Klienten und potenzielle Kunden profitieren werden."Nozzle wurde 2020 gegründet und nutzt Technologie und Datenwissenschaft, um das Kaufverhalten von Kunden auf Amazon zu analysieren und Kennzahlen wie Wiederbestellungsrate, Customer Lifetime Value, Kundenakquisitionskosten, Cross-Sells und vieles mehr zu ermitteln.Rael Cline, Mitbegründer und CEO von Nozzle, sagte: „Dies ist eine spannende Zeit für das Team hier bei Nozzle. Wir sind führend in den Bereichen E-Commerce und Werbetechnologie, entwickeln marktführende Produkte und arbeiten mit einigen der größten Marken der Welt zusammen. Unser Entwicklerteam wird weiterhin unsere einzigartigen Dashboards für alle Amazon-Verkäufer zur Verfügung stellen und Optimizon einen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf die Automatisierung und datengestützte Entscheidungsfindung über die gesamte Kundenreise hinweg verschaffen."James Pitts-Drake sagte zu den beiden Übernahmen: "Gestützt auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Bereich des Marktplatzes und angetrieben von einer Leidenschaft für Innovation und datengestützte Entscheidungen ist Optimizon in der Lage, neu zu definieren, was umfassende E-Commerce-Unterstützung für Marken wirklich bedeutet, um die zunehmend fragmentierte Einkaufstour zu unterstützen."Optimizon kann flexibel auf Ihr Geschäftsmodell eingehen, um Produkte zu erwerben - wir können ein Einzelhandelsmodell eröffnen, bei dem wir die Produkte der Marke in einer schlüsselfertigen Lösung kaufen können. Es ist einfach und mühelos, und Sie können absolut sicher sein, dass Ihre Marke in der von Ihnen gewünschten Weise dargestellt wird. Unser Ziel - Wo auch immer Ihre Kunden auf Amazon, Ocado, Walmart, eBay oder Tiktok einkaufen - wir sind dabei!"Im Rahmen dieser Übernahme wird Optimizon sowohl das Team von Nozzle als auch das von Marketplace AMP in seine bestehende Belegschaft integrieren, um einen nahtlosen Übergang und die Kontinuität eines erstklassigen Kundendienstes für seine Kunden zu gewährleisten.Die Übernahme von Nozzle und Marketplace AMP durch Optimizon ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu Europas führender E-Commerce-Agentur, und weitere Übernahmen in Europa sollen noch in diesem Herbst angekündigt werden.Mit einem nun erweiterten Dienstleistungsportfolio und einem unerschütterlichen Engagement für den Erfolg seiner Kunden ist Optimizon bereit, die E-Commerce-Landschaft auf dem gesamten Kontinent zu revolutionieren.Hinweise für die Redaktion:Um ein interview zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Shannon Mann unter Tel.: +44 (0) 20 8895 6162 oder per E-Mail an: shannon.mann@optimizon.co.ukwww.optimizon.co.ukFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2215101/Optimizon_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-e-commerce-agentur-optimizon-erwirbt-zwei-preisgekronte-unternehmen-nozzle-ein-analysetool-fur-amazon-verkaufer-und-die-amazon-agentur-marketplace-amp-301933300.htmlOriginal-Content von: Optimizon, übermittelt durch news aktuell