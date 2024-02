E Bon Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Ebon-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 0,163 HKD um +1,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" betrachtet. Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls +1,88 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Meinungen zu Aktien. In Bezug auf Ebon wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite für Ebon beträgt derzeit 2,99 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, was 1,97 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Ebon von den Analysten als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ebon-Aktie liegt bei 54,76, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".