E Bon Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Stimmung bezüglich der Aktienkurse von Ebon lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Meinungen auf sozialen Plattformen zu Ebon untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Zudem haben die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen bezüglich Ebon diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Ebon als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 16,17 liegt insgesamt 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren", der 47,46 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ebon bei 0,17 HKD liegt. Aufgrund des Aktienkurses von 0,15 HKD, der einen Abstand von -11,76 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 0,15 HKD wird die Ebon-Aktie als "Neutral" bewertet. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Ebon eine Dividendenrendite von 3,23 % aus, was 3,11 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" von 6,34 %. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und die Aktie erhält die Einstufung "Schlecht".