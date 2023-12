E Bon Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das Handelsunternehmen Ebon wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche wird für jeden Euro Gewinn von Ebon nur 6,46 Euro gezahlt, was 87 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher erhält der Titel auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ebon mit 3,23 Prozent unter dem Mittelwert von 5,04 Prozent. Infolgedessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass Ebon auf lange Sicht eine negative Entwicklung verzeichnet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,17 HKD, was einen deutlichen Abwärtstrend von -5,29 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,161 HKD darstellt. In der kurzfristigen Analyse ergibt sich jedoch ein neutraler Bewertungstrend, da der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,16 HKD liegt, was einer geringen Abweichung von +0,63 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor verzeichnet Ebon eine Rendite von -27,65 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch innerhalb der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite von Ebon mit 26,21 Prozent deutlich darunter.

Letztendlich führt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.