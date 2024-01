E Bon Aktie: Ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Ebon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,43 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -13,73 Prozent im Branchenvergleich führt, da ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt nur um -5,7 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,44 Prozent verbuchte, liegt Ebon sogar 13,99 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -5,29 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,33 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Ebon liegt bei 3,23 Prozent, was 3,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung und wird aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ebon liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25 für die Ebon bewegt sich bei 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".